Noch nicht lange ist es her, da haben sich die Alt-Bundesräte Adolf Ogi, Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann mit einem offenen Brief zur am kommenden Wochenende stattfindenden Abstimmung über die 13. AHV-Rente in die Nesseln gesetzt. Die ehemaligen Mitglieder der Landesregierung haben sich gegen die Annahme der Initiative ausgesprochen. Den allgemeinen Aufruf gegen das Anliegen, mehr Geld während der Rente zu bekommen, empfanden viele der Adressatinnen und Adressaten, die den Brief erhielten, als Hohn. Die Alt-Bundesräte beziehen nämlich jährlich eine Bundesratsrente von 200'000 Franken.

An Tote adressierte Briefe Doch nicht nur diese Tatsache sorgte für Negativ-Schlagzeilen. So meldeten sich mehrere Adressaten des Briefs bei verschiedenen Medien und äusserten ihren Ärger oder zumindest ihre Verwunderung über den Erhalt des Schreibens. Woher hatten die Absender ihre Adressen? Für besonders viel Unmut sorgte, dass die Briefe teilweise auch an Verstorbene adressiert waren – mehrere Angehörige empfanden dies als Affront. Den Versand der Briefe koordinierte die St.Galler Firma KünzlerBachmann Directmarketing, wie «20 Minuten» berichtete. Das Unternehmen verdient sein Geld mit dem Verkauf von Adressen – und dieser Handel scheint ziemlich lukrativ. Die Nein-Allianz zur 13. AHV soll sich den Versand der Bundesratsbriefe ungefähr 75'000 Franken kosten lassen haben – als Gegenleistung haben sie die Adressen von hunderttausenden Menschen in der Deutschschweiz erhalten. Zahlreiche Unternehmen nutzen Adress-Dienste Doch die AHV-Adressaten sind längst nicht die einzigen, die via von KünzlerBachmann vermittelten Anschriften Post erhalten. Zahlreiche Firmen nutzen die Dienste des Unternehmens, um die Zielgruppe zu erreichen, die sie möchten. In einem konkreten Beispiel, das der FM1Today-Redaktion vorliegt, hat ein Marktforschungsinstitut den Adressaten eingeladen, künftig bei Befragungen zu verschiedenen Produkten oder zu persönlichen Ansichten mitzumachen. Mit den gesammelten Daten würde man unter anderem helfen, Produkte besser nach Kundenbedürfnissen auszurichten oder Universitäten bei der Erstellung von Studien zu helfen. Zwei in Mini-Schriftgrösse gehaltene Sätze am unteren Rand des A4-Blatts klären darüber auf, dass die Empfänger-Adresse aus dem Datenpool von KünzlerBachmann stammt. Falls auch du auf einer Adressliste eines Unternehmens wie KünzlerBachmann stehst – die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch – wollen wir dich gemeinsam mit Rechtsanwalt und Datenschuzexperte Martin Steiger über einige wichtige Punkte aufklären. Wie kommen Unternehmen wie KünzlerBachmann an deine Daten, was für Informationen sammeln sie, an wen können sie diese theoretisch weiterverkaufen – und ist das alles überhaupt legal? 1. Woher haben die meine Daten? Das sagt der Datenexperte: Die Möglichkeiten sind internetbedingt riesig, wie Martin Steiger erklärt: «Es gibt zahlreiche Varianten, um an Daten zu kommen. Unternehmen können beispielsweise Daten via öffentliche Register oder bereits existierende Datenbestände anderer Unternehmen in Erfahrung bringen.» Wichtig: Wenn man sich wundert, woher ein Unternehmen die Daten hat und diese nicht direkt bei der betroffenen Person beschafft wurden, kann man mittels Auskunftsbegehren in Erfahrung bringen, woher die Datensammler die Angaben haben. Das angefragte Unternehmen ist dann verpflichtet, die Herkunft der Daten bekanntzugeben (siehe auch Frage 8).

Bildquelle: ZVG Martin Steiger ist Rechtsanwalt und Experte für Datenschutzrecht, IT-Recht und Medienrecht. Seine Kanzlei Steiger Legal hat sich auf die genannten Gebiete spezialisiert und berät sowohl Privatpersonen und Unternehmen. 1 / 1