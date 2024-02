Ein 63-Jähriger fuhr am Donnerstagmorgen kurz nach 5 Uhr mit seinem Auto auf der Rheinstrasse von Bendern in Richtung Autobahnanschlusswerk. Als er nach links in die Autobahneinfahrt in Richtung Buchs abbiegen wollte, prallte er in ein entgegenkommendes Auto eines 50-Jährigen.

Die beiden Autos knallten so heftig ineinander, dass das Fahrzeug des 63-Jährigen umkippte und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Der Jüngere der beiden Männer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der 63-Jährige wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 25'000 Franken.

