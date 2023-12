Ein 39-jähriger Autofahrer wollte am Freitagabend, kurz vor 22.30 Uhr, von der Mövenstrasse in die Bildweiherstrasse in der Stadt St.Gallen einbiegen. Dabei schaute er gemäss der Stadtpolizei St.Gallen auf eine Navigations-App auf seinem Handy, welches er in seiner Hand hielt.

Darauf übersah der 39-Jährige einen von links kommenden 34-jährigen Autolenker, welcher auf der Bildweiherstrasse stadteinwärts unterwegs war. Die beiden Autos krachten seitlich-frontal ineinander.

Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden an beiden Fahrzeugen und sie mussten abgeschleppt werden.

(red.)