Es dauerte eine Weile, bis die Stadtpolizei St.Gallen den 34-Jährigen am Montagabend aus dem Verkehr ziehen konnte. Die Fahrt des betrunkenen Lenkers begann um 18 Uhr an der Lagerstrasse in der Stadt St.Gallen, wie die Stadtpolizei mitteilt. Dort touchierte er mit seinem Wagen zwei Autos, stieg aus dem Fahrzeug und pinkelte auf die Strasse. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter in Richtung Autobahn. Auf dem Weg dorthin beschädigte er eine Verkehrsinsel.

Die Stadtpolizei St.Gallen konnte kurz vor Ausfahrt Winkeln auf der Autobahn die Verfolgung aufnehmen und dem 34-Jährigen in Richtung Gossau nachfahren. Der Lenker reagierte weder auf das Blaulicht noch die Lautsprecherdurchsagen der Polizisten. Auch als der Mann in einen Rastplatz bog, hielt er nicht an, sondern fuhr direkt wieder auf die Autobahn. Höhe Niederwil beschleunigte er sein Auto massiv, bremste im Bürerstich wieder ab und verliess die Autobahn bei der Ausfahrt Oberbüren. Auf der Strasse in Richtung Uzwil hielt der 34-Jährige schliesslich an. Die Stadtpolizei nahm den Mann daraufhin fest.

Der Autofahrer wurde als fahrunfähig eingestuft. Seitens Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Personenwagen wurde vorläufig sichergestellt und der ausländische Führerausweis für die Schweiz gesperrt. Der 34-Jährige wird angezeigt.