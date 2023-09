«Der goldene Herbst verabschiedet sich vorerst nicht», sagt Klaus Marquardt, Meteorologe bei Meteonews. Das Wetter bleibt am Wochenende und auch zu Beginn der kommenden Woche sonnig und mild. «In den ersten Oktobertagen sind bis zu 26 Grad möglich, wir kratzen also an der Rekordmarke.»

Solche Temperaturwerte sind laut Marquardt «nicht normal für die Jahreszeit». «Auch wenn sich natürlich viele Leute darüber freuen.» Schon der September war bei 4 Grad über der Norm zwischen den Jahren 1991 und 2020 «überdurchschnittlich».

Einzig ein paar Regentropfen trüben den «Altweibersommer». Marquardt: «Wegen einer Kaltfront dürften in der Nacht auf Samstag entlang der Glarner Alpen oder im Alpstein ein paar Tropfen fallen. Am Morgen ist der Spuk aber bereits wieder vorbei.» Und auch die Nacht auf den Mittwoch wird wohl regnerisch. «Danach wartet bereits wieder das nächste Hoch, auch wenn die Temperaturen etwas zurückgehen.»