Ein Gewitter zog am Sonntagabend heftig über das Rheintal, dabei kam es zu einem ungewöhnlichen Blitzeinschlag. «Der Blitz hat kurz vor 20 Uhr in den Kamin eines Schwedenofens eingeschlagen», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Bewohner im Erdgeschoss des Wohnhauses bemerkten dies und konnten dank einem Zweitschlüssel in der Wohnung im Obergeschoss nachsehen, was passiert ist. Sofort versuchten sie, den brennenden Fernseher zu löschen. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Der TV war gemäss Angaben der Kantonspolizei St.Gallen durch eine massive Überspannung in Brand geraten. «Dass ein Blitz in ein Haus einschlägt und einen Brand auslöst, kommt selten vor», sagt Krüsi.