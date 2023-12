Am Montag, kurz nach 8.30 Uhr, hat die Stadtpolizei St.Gallen die Meldung von Blutspuren in einem Mehrfamilienhaus an der Langgasse erhalten. Patrouillen der Stadtpolizei sowie der Kantonspolizei St.Gallen rückten sofort aus. Sie stellten fest, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war, wie die Kantonspolizei mitteilt.