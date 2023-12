«Es gab nun schon länger keinen solchen Fall mehr – die Markierungen und die Verbotstafel hatten gefruchtet», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Am Gaiserbahnhof am St.Galler Hauptbahnhof ist ein 21-jähriger Kroate am Samstag um kurz vor 3.30 Uhr auf den Gleisen der Appenzeller Bahn gelandet – nachdem er das Fahrverbot missachtet hatte und vom Rathaus her über den Bahnhofplatz gefahren war.