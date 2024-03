Genau 100 Stunden vor dem Jubiläumstermin beginnt die Palace-Crew, das Haus und seine Geschichte zu würdigen. Das Haus wurde damals am 25. März 1924 als «Cinema Palace Theater» eröffnet. Seit seiner Gründung ist das Haus ein Ort pulsierender Vielfalt und kultureller Lebendigkeit. Dieses bunte Durcheinander widerspiegelt sich auch im aktuellen Feierprogramm, das am Mittwochabend um 20 Uhr startet und bis am Sonntag um Mitternacht pausenlos durchläuft.

Gedankt sei der Bau des heutigen Palace Jules Schulthess. Er war Elektromonteur in Oerlikon und engagierte sich politisch, so wurde er 1912 ins Stadtparlament gewählt. Nach rund neun Jahren im Amt zog er sich 1921 zurück – ein Zeitpunkt, der mit den Anfängen der Planungen für das Palace zusammenfällt.

Kinopionier bringt ersten Tonfilm nach St.Gallen

Der Wunsch nach einem modernen Kinobau in St.Gallen trieb Schulthess an. Als ehemaliger Zürcher vermisste er in seiner neuen Heimatstadt einen angemessenen Ort für Filmvorführungen. Die bereits existierenden Säle mit Stummfilmvorführungen entsprachen nicht seinen Vorstellungen, heisst es auf Saiten.

So entschied Schulthess sich, das Palace zu finanzieren und beauftragte den Architekten Moritz Hauser mit den Planungen. Das Palace entstand am Blumenbergplatz. Hier lief dann im Jahr 1930 der erste Tonfilm in St.Gallen. So wurde Schulthess in kurzer Zeit zum St.Galler Kinokönig mit fünf Sälen. Ein weiteres Palace eröffnete er am Mariaberg im Jahr 1927 in Rorschach, welches er aber später weiterverkaufte.