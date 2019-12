«Wegen des Jetlags konnte ich nicht schlafen, hinzu kommt natürlich die Aufregung», sagt Kirgiz. «Und dann war ich auch noch in der letzten Gruppe.» Das schlägt auf die Konzentration, und die ist beim Dellendrücken elementar. «Ich war mit meiner eigenen Arbeit nicht ganz zufrieden», sagt der Goldacher als einziger und damit bester Schweizer Dellendrücker im Teilnehmerfeld.

Zwei Dellen, eine Stunde Zeit zum Ausbessern. Das sind die einzigen Vorgaben an der internationalen Meisterschaft im Dellendrücken in Osaka. Dabei als einer der 48 Teilnehmer war Hakan Kirgiz (30) aus Goldach. Und er wusste sich im internationalen Feld zu behaupten. Kirgiz erreichte den neunten Platz, obwohl es für ihn gar nicht so gut gelaufen ist.

«Das hat ein bisschen an meinem Ego gekratzt. Das Finale wäre toll gewesen, dort hat man mehr Zeit und kann sein Können besser zeigen.» Trotzdem sei es eine tolle Erfahrung gewesen. Denn die Dellendrücker sind immer noch eine relativ kleine Berufsgruppe. Die internationale Szene und deren Arbeitstechniken kennenzulernen, sei sehr spannend gewesen.

Hakan Kirgiz kam zum ersten Mal in der Lehre mit dem Dellendrücken in Kontakt. Er interessierte sich immer mehr dafür, sein Chef sah das Potenzial und stellte ihm dafür Zeit zur Verfügung. «Allerdings kann man in der Schweiz nur die Grundlagen lernen. Den Rest muss man sich selbst beibringen», sagt Kirgiz.

Jeder macht es anders

Wichtig sei vor allem, dass die Delle nicht zu gross und der Lack nicht kaputt ist. Dann kann ein Autoblech durch Massieren und Hebeln wieder gerade gebogen werden. Bei den richtigen Voraussetzungen kann man eine Delle auch «ziehen». Dafür nimmt Kirgiz eine Art Saugnapf, befestigt ihn mit Heissleim und zieht die Delle nach aussen, um sie dann wieder eben zu klöppeln.

Die eine Technik gibt es nicht. Auch an der Meisterschaft in Osaka ging jeder Dellendrücker ein wenig anders vor. Der Zugang zum Handwerk sei deswegen alles andere als einfach. Man müsse sehr viel Zeit investieren, um das Dellendrücken zu lernen, sagt Kirgiz: «Ich habe mir das Wissen bei der Arbeit, aber auch an sehr vielen freien Tagen und Wochenenden angeeignet.»