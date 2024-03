Heizofen explodiert in Büro – Frau (64) schwer verletzt

Zur Explosion ist es in einer Büroräumlichkeit an der Achslenstrasse in St.Gallen gekommen. Eine 64-jährige Frau war dabei, einen Heizofen mit Ethanol zu befüllen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, wurde die Frau durch die Stichflammen in Brand gesetzt. Sie erlitt dabei erhebliche Verbrennungen und wurde schwer verletzt. Die Rega flog sie ins Spital.