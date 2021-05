Radioaktiv und krebserregend: Zwei Begriffe, die einen aufhorchen lassen. Radon heisst das radioaktive Gas, das Schulen und Kindergärten zum Teil massiv belastet und die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs ist. Die Zeitschrift "Saldo" hat 8000 Messungen ausgewertet und ist zum Schluss gekommen: Kinder und Jugendliche in rund 170 Schweizer Schulen und Kindergärten atmen zu viel des krebserregenden Radons ein.

Radonproblematik ist langwieriges Thema

Radon ist ein Edelgas, das in der Erdkruste vorkommt. Es dringt aus der Erdkruste an die Oberfläche und kann so in Häuser gelangen. Radon ist radioaktiv. «Das heisst, es zerfällt in andere Elemente und in diesem Zerfall werden radioaktive Strahlen losgelöst», sagt der St.Galler Kantonschemiker Pius Kölbener vom Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen.

An der Radonproblematik sei man schon eine Weile dran, so Kölbener. «Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor gut zehn Jahren den Höchstwert runtergesetzt. Der neue Zielwert der Schweiz sollte 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft nicht übersteigen. Diesen Zielwert streben wir jetzt an.» Unter den «Top 10» der Schulen mit den schlechtesten Messresultaten ist auch je ein Schulzimmer zweier St.Galler Schulen. Das Schulhaus Murg in Quarten hat einen Wert von 1583, das Schulhaus der Oberstufe in Flums einen Wert von 1867 Becquerel pro Kubikmeter Luft.