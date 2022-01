Knapp achtzig Kerzen leuchteten am Montagabend vor dem Eingang des Bildungsdepartements in der St.Galler Innenstadt. Daneben lagen Kuscheltiere und Plakate, beschriftet mit krakeliger Schrift: «Ich will meine Zahnlücke zeigen» oder «Die Maske ist so schlimm». Rund um die Kinderzeichnungen fanden sich etwa hundert Personen zusammen. «Wir wollten damit ein Statement gegen die Maskenpflicht in der Schule setzen», sagt Regula Steccanella, Mitorganisatorin der Kundgebung. Wie die Stadtpolizei St.Gallen bestätigt, blieb es bei der Zusammenkunft ruhig.

Eltern fürchten sich vor Ausgrenzung

Seit Montag gilt in den St.Galler Primarschulen ab der vierten Klasse eine Maskenpflicht. Deshalb organisierte die lose Gruppe «Eltern Rheintal wehren sich» die Kundgebung über die Messenger-App Telegram. «Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen», sagt die Mutter Regula Steccanella.

Sie selbst fuhr aus Rebstein an die Kundgebung nach St.Gallen. Für die zweifache Mutter eine Notwendigkeit: «Ich habe Angst, dass die Kinder in der Schule gezwungen werden, eine Maske anzuziehen und sonst ausgegrenzt werden.» Ausserdem sagt Steccanella.: «Die Kinder wollen einfach keine Maske mehr anziehen, sie bekommen Kopfweh.»