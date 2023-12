Ein Verkaufsgeschäft an der Bronschhoferstrasse in Wil meldete der Kapo St.Gallen am Donnerstag kurz nach 16 Uhr vier sich auffällig verhaltende Jugendliche in der Filiale. Sie seien wohl dabei gewesen, gestohlene Kleider in den Umkleidekabinen anzuziehen, um damit den Laden zu verlassen, teilt die Kantonspolizei mit.

Die aufgebotene Patrouille konnte drei Verdächtige anhalten und festnehmen. Ein vierter Beteiligter konnte sich zuerst entfernen, wurde im Zuge von Ermittlungen identifiziert und konnte ebenfalls durch die Polizei festgenommen werden.

Kein unbeschriebenes Blatt

Zwei von ihnen waren bereits am Donnerstagmorgen auf Beutezug. Ein 15-jähriger Algerier und ein 16-Jähriger waren am Morgen desselben Tages bereits bei einem Ladendiebstahl im Kanton St.Gallen erwischt und angezeigt worden. Bei einer durch die Jugendanwaltschaft verfügten Hausdurchsuchung beim 15-Jährigen konnte mutmassliches Deliktsgut vom Diebstahl am Morgen sichergestellt werden.

Zudem waren bei einem 14-jährigen Libyer zwei weitere Delikte hinterlegt: Ein Trickdiebstahl und ein unbewaffneter Raub.

Ausländerrechtliche Massnahmen werden geprüft

Drei der vier Diebe sind einem ausserkantonalen Asylzentrum zugewiesen und erhielten eine 30-tägige polizeiliche Wegweisung aus dem Kanton St.Gallen. Der 14-jährige Libyer ist dem Bundesasylzentrum in Altstätten zugeteilt. Er wurde vom Migrationsamt des Kantons St.Gallen mit einer Eingrenzung auf das Teilgebiet der Stadt Altstätten belegt.

Alle vier Jugendlichen werden bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Bei den zuständigen Migrationsämtern werden – falls nicht bereits verfügt – ausländerrechtliche Massnahmen geprüft.

(red.)