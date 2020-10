Dass er erneut schwer erkrankt ist, hatte Marco Schwinger gar nicht gemerkt. «An diesem Tag habe ich auf dem Arbeitsweg einen neuen Rekord mit dem Velo aufgestellt. Ich war super drauf», sagt der 41-jährige Oberstufenlehrer.

Danach kam der tiefe Fall. Die Diagnose: Lymphdrüsenkrebs. Schon wieder. Der zweite Rückfall, festgestellt bei einem Routine-Untersuch. Bereits 2017 erkrankte Schwinger, nach einer Chemo und einer Bestrahlung schien allerdings alles wieder in Ordnung.

Zu früh gefreut. Der Tumor kam zurück. Dieses mal erfolgte die Behandlung mit eigenen Stammzellen. Und wieder schien alles gut – bis zum Tag des Velorekords.

Und auch heute beuteurt Schwinger, dass es ihm gut gehe. «Ich habe kaum Beschwerden, das ist ja das Komische», sagt der Trogner Lehrer, der momentan eine hochdosierte Chemotherapie macht, um den Tumor in seiner Brust in Zaum zu halten.

Auf der Suche nach dem Match

Wie so viele ist Schwinger auf der Suche nach der, oder dem Richtigen. Was normalerweise allerdings mindestens in der Mitte der maslowschen Pyramide anzusiedeln ist, gehört bei ihm ganz nach unten: Es geht um sein Leben.

Da die Behandlung mit den eigenen Stammzellen nicht funktioniert, ist er auf einen externen Spender angewiesen. In Bern wird eine Datenbank mit sämtlichen eingtragenen Spendern geführt. Wenn es passt, spricht man von einem Match – wie auf einer Dating-App.

Die Suche nach einem passenden Spender ist jedoch extrem schwierig. «Ich war erstaunt, wie wenige Leute in diesem Register eingetragen sind», sagt Schwinger, "Dabei wäre es so einfach, auf diese Art Leben zu retten."