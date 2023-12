Der Strafbefehl der St.Galler Staatsanwaltschaft enthält überraschend viele Anschuldigungen: «Mehrfache Störung des öffentlichen Verkehrs, mehrfache versuchte Sachbeschädigung sowie mehrfache Übertretung des Übertretungsstrafgesetzes, also Littering.»

Was der 42-Jährige tatsächlich getan hat, ist fast schneller erzählt: Am 22. September sass er auf einer Bank an der Flawilerstrasse und warf innert kurzer Zeit drei Aludosen nach einem vorbeifahrenden Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei St.Gallen. Laut dem Strafbefehl, welcher dem St.Galler Tagblatt vorliegt, seien die drei Aludosen teilweise noch voll gewesen. Eine habe das Polizeiauto dann auch getroffen. Die Dose hat aber keinen Schaden am Polizeiauto verursacht.