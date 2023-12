«Das ist mega gemein», sagte am Dienstagabend ein Mädchen zur ihrem Vater. Ihr rollten dabei die Tränen über die Wange. Anders als andere Mädchen in ihrer Jugendriege, hat sie kein Säckli am Chlausabend bekommen. Das, weil sie weniger als 80 Prozent im Jahr an den Trainings teilgenommen hat.