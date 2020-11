Füchse, Marder, Gämsen, Hirsche, Rehe – Karoline Motzer ist sich so einiges an Wildtieren gewohnt. Das bringt ihr Landgasthof Hölzlisberg, zuoberst in Eichberg eben so mit sich. Doch die Sichtung am Mittwochabend spielt in eine ganz andere Kategorie. Sie sei mit einer Kollegin zusammen auf dem Rückweg vom Yoga im Auto gesessen, als ihnen eine Anwohnerin mit dem Auto entgegen kam. «Weil es dort eng ist, mussten wir beide Anhalten. Und da entdeckte die Anwohnerin den Wolf», sagt Motzer.

Die beiden Frauen liessen sich nicht zweimal bitten und verfolgten das Tier mit dem Auto. Es lief direkt beim Landgasthof der Strasse entlang. Auf das Licht des Autos oder dessen Lärm reagierte der vermeintliche Wolf nicht. «Nur einmal drehte er den Kopf nach links, dort, wo der Nachbar seine Hühner hält», sagt Karoline Motzer.

Seit fast 30 Jahren ist Karoline Motzer Wirtin im Hölzlisberg, doch ein Wolf sei ihr noch nie unter die Augen gekommen. Die Kollegin auf dem Beifahrersitz habe einige Fotos geschossen, bevor er dann wieder im Wald verschwunden sei.