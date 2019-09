Jedes Jahr organisiert der Verein «Historische Verkehrsschau» eine Oldtimer-Ausstellung in St.Margrethen. Jeder der einen Oldtimer hat, kann ohne Voranmeldung vorbeifahren und sein Fahrzeug so lange wie er will auf dem Parkplatz-Areal des Rheinparks ausstellen.

«Jedes Auto hier ist ein Highlight, doch der Porsche 911 fällt dieses Jahr besonders auf, denn es ist ein umgebautes Benzinfahrzeug, welches nur mit einem Elektroantrieb läuft», so Fredy Pillinger, Präsident des Vereins Historische Verkehrsschau.

Das schöne Wetter lockte etwa 3500 Leute an. «Hier herrscht einfach eine tolle Atmosphäre», so eine Besucherin. «Wir sind hier, weil aus jeder Ecke der Schweiz und sogar aus dem Ausland Oldtimer-Fans mit ihren Autos vorbei kommen», sagt ein Besucher.