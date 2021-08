Bis vor kurzem war die 25-jährige Altstätterin Riccarda Dietsche ziemlich unbekannt. Doch an der Schweizer Meisterschaft dieses Jahr wurde die Sprinterin Vierte hinter Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte und Salomé Kora und genau in dieser Kombination hat sich die 4 x 200 m Frauenstaffel für das Final am Freitag in Tokio qualifiziert. Und eine Olympia-Medaille liegt im Bereich es Möglichen: «Die Chance ist sicher intakt, aber die vier Frauen müssen nochmals eine supertolle Leistung hinlegen», sagt Fabian Sonderegger, Präsident des Turnverein KTV Altstätten, bei dem Dietsche Mitglied ist.

Nachts den Lauf im Bett auf dem iPad geschaut

Sonderegger kennt Dietsche von klein auf: «Seit sie in der Mädchenriege in Altstätten mitgemacht hat.» Entsprechend liess er es sich nicht nehmen, den Lauf mitten in der Nacht im Bett live am iPad zu schauen. «Es war einfach ein Supergefühl, dass jemand aus unserem Verein an Olympia starten darf.» Das Viererteam brach Donnerstagnacht den Schweizer Rekord.

Doch wer ist Riccarda Dietsche eigentlich? Die 25-Jährige ist in Lüchingen bei Altstätten aufgewachsen und hat schon früh mit Leichtaltethiktrainings und Sprint-Wettkämpfen begonnen.