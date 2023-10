Dieses Schlupfloch kommt auch in diesem Jahr wieder zum Zug, wie Christian Manser, Verantwortlicher für die Olma-Tierausstellung und Präsident des Vereins, gegenüber FM1Today erklärt. Die Krux beim letzten Mal: Die Umsatzobergrenze von 100'000 Franken wurde bereits vor dem letzten Olma-Tag erreicht. Zuerst wurden in der zweiten Olma-Woche die Wetteinsätze auf fünf Franken pro Person und Tag beschränkt , bevor dann die Wetten am letzten Olma-Tag ganz eingestellt werden mussten.

Könnte nun also im nächsten Jahr die Obergrenze nochmals angehoben werden, wenn es ein wettverrücktes Jahr ist? «Davon gehen wir nicht aus. 2022 mussten wir erst kurz vor Ende der Messe Massnahmen ergreifen, um die Obergrenze von 100'000 Franken nicht zu überschreiten», sagt Katrin Meyerhans, Bereichsleiterin Messen der Olma-Messen. Die jetzige Obergrenze sollte eigentlich genügen.

Gewinn wird gespendet

Reich wird die Olma durch die Obergrenzenanpassung übrigens nicht. Gut 70 Prozent werden wieder als Gewinne an die Wettenden ausbezahlt. Die restlichen Einnahmen dienen dazu, die Kosten für das Rennen mit Speaker, Trainingslager und Futter für die Athletinnen und Athleten und alles drumherum zu decken. Was am Ende übrig bleibt, wird an eine gemeinnützige Organisation im Olma-Gebiet gespendet.

Dieses Jahr geht die Spende an die Obvita, ein Kompetenzzentrum für berufliche Integration und Sehberatung. Wie hoch die Spende am Schluss ausfällt, darüber geben die Olma-Messen keine Auskunft.