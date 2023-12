«Ich funktioniere derzeit einfach nur», sagt Martina Weigelt, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Papeterie zum Schiff AG, gegenüber TVO. Sie kann noch immer nicht glauben, was in der Nacht auf Freitag passiert ist. Dreiste Diebe stahlen rund 500 hochwertige Stifte im Wert mehrerer hunderttausend Franken aus der Papeterie an der St.Galler Marktgasse.