Maria Pappa wird gefeiert. Ein Blumenstrauss thront in ihrer einen Hand, mit der anderen nimmt die SP-Politikerin Gratulationen entgegen. Nachdem die Neugestaltung des Markplatzes, bei der Maria Pappa als Bauchefin vorne mit dabei ist, vom Stimmvolk angenommen wurde, wird die 49-Jährige als Stadträtin wiedergewählt. Sie erhält von den St.Gallerinnen und St.Gallern zudem die meisten Stimmen für das Amt der Stadtpräsidentin.

Er könne es sich nicht erklären: «Das war höhere Mathematik. Die Wähler haben mich für den Stadtrat wiedergewählt, für die Position als Stadtpräsident bekam ich aber nur rund 5000 Stimmen.» Das Ergebnis zeige ihm, dass das Volk das Amt des Stadtpräsidenten höher gewichtet als das des Stadtrats.

Gabathuler fehlen Stimmen für Stadtrat

Ob er erneut antreten will, darüber muss Buschor noch einmal schlafen und alles mit seinen Unterstützern besprechen. «Ich habe nicht kandidiert, um Aufmerksamkeit als Stadtrat zu bekommen. Ich will Stadtpräsident werden.»

Das will auch Mathias Gabathuler. Der Rektor der Kantonsschule am Brühl kommt mit der ganzen Familie. Er strahlt und ist sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis. Bei den Interviews wirkt er wie ein alter Hase, obwohl er es beim ersten Wahlgang noch nicht in den Stadtrat geschafft hat. Mathias Gabathuler erhielt nach Maria Pappa mit rund 7000 Voten die zweitmeisten Stimmen für das Stadtpräsidium. Für den Stadtrat fehlten ihm rund 1000 Stimmen.