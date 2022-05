Seit April sind wir in der Schweiz befreit von den Corona-Massnahmen. Die Pandemie scheint – zumindest vorerst – vorbei. Während die meisten Leute wieder normal weiterleben, kämpfen viele noch mit den Nachwirkungen von Isolation und Massnahmen.

Dabei sind nicht nur Erwachsene, sondern sehr oft auch Jugendliche und junge Erwachsene betroffen, wie Studien weltweit belegen. Unter anderem auch eine im vergangenen Dezember veröffentlichte Umfrage der Universität Basel, gemäss welcher in der Schweiz jeder dritte junge Mensch zwischen 14 und 24 Jahren unter schweren depressiven Symptomen litt.

Unterversorgung schon vor der Pandemie

Wenig überraschend bestätigt nun auch der vergangene Woche erschienene Jahresbericht des Schulpsychologischen Dienstes St.Gallen (SPD) eine Zunahme der Nachfrage nach psychologischer Beratung an St.Galler Schulen. Der erhöhte Bedarf sei insbesondere unter Schülern und Schülerinnen der Kantonsschulen gross und «mit grosser Sicherheit auf deren Belastung durch die Pandemie zurückzuführen», heisst es dort.

Schweizweit herrscht bereits seit Jahren ein Defizit, welches durch die Pandemie lediglich verschärft wurde. Bereits 2016 verwies eine vom BAG in Auftrag gegebene Studie auf die Mängel.

Steigende Fallzahlen und lange Wartezeiten

Antworten zur prekären Lage wurden bereits im Juni 2021 verlangt. Eine Dringliche Interpellation der SP-Fraktion beinhaltete Fragen unter anderem zu Präventionsmassnahmen sowie zum Angebot im Bereich der Adoleszenten-Psychiatrie.

In ihrer Antwort schrieb die Regierung damals, dass sie die Entwicklung mit Sorge betrachte. So nahm die Zahl der IV-Neurenten von jungen Erwachsenen aufgrund von psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren stetig zu. Im Jahr 2000 betrafen neun Prozent aller IV Neu-Berentungen aufgrund von psychischen Erkrankungen junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Im Jahr 2020 stieg dieser Anteil auf 20 Prozent.

Schon letztes Jahr berichtete die Regierung von einer deutlichen Zunahme der Auslastung. Damals musste man für eine stationäre Behandlung drei bis vier Monate und bei einer ambulanten/tagesklinischen Behandlung bis zu sechs Monate warten. Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert.

Die Anmeldungen bei den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten St.Gallen (KJPD), die ambulante Behandlungen anbieten, seien «gleich hoch wie vor einem Jahr», schreiben diese auf Anfrage vom «St.Galler Tagblatt».

Die Wartezeit für ein Erstgespräch betrage drei bis vier Wochen, auf Behandlungsplätze warten Patientinnen und Patienten, je nach Dringlichkeit, «unter Umständen tatsächlich bis zu sechs Monate». Bei selbstständigen Psychiaterinnen und Therapeuten gebe es in der Region Wartezeiten von bis zu neun Monaten. Berichtete FM1Today letzten Sommer.

Fachkräftemangel ist grösstes Problem

Eine schnelle Lösung gibt es nicht, ist Thomas Ammann, Arzt und Stiftungsratspräsident der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste St.Gallen (KJPD), auf Anfrage von FM1Today überzeugt.

Das grösste Problem sieht Ammann im Fachkräftemangel. Dabei würde dieser eindeutig nicht nur den Kanton St.Gallen, sondern die ganze Schweiz betreffen. Es fehle insbesondere an Ärztinnen und Ärzten der Kinderpsychiatrie, da zu wenige ausgebildet werden. «Die neuen Vorgaben, dass ein Arzt aus der EU zuerst drei Jahre bei uns gearbeitet haben muss, bis er in der Praxis oder beim KJPD arbeiten kann, ist eine unverständliche Regelung und beweist, wie weit weg diese Entscheidungsorgane von der Praxis sind. Dann gibt es auch Fachpersonen aus nicht EU-Ländern, auch dazu fehlen Lösungsansätze», so Ammann.