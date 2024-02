Die Kantonspolizei St.Gallen konnte die tote Person, die in der angebrannten Scheune in Oberhelfenschwil gefunden wurde, identifizieren. Die Identifikation am Institut für Rechtsmedizin St.Gallen hat ergeben, dass es sich beim Todesopfer um einen 43-Jährigen, in der Region wohnhaften Schweizer handelt. Die Umstände, die zu seiner Anwesenheit in der Scheune und zu seinem Tod geführt haben, wie auch die Brandursache, sind nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

(Kapo SG/red.)