Viele nehmen sich den Montag frei – um inklusive 1. August am Dienstag gleich vier freie Tage zu geniessen. Wettertechnisch lohnt sich die «Brücke» kaum: Es wird immer wieder nass, wie Michael Eichmann, Meteorologe bei Meteonews, auf Anfrage von FM1Today sagt.

Bereits der Freitagabend wird von «einzelnen Gewittern» begleitet. Je nach Ort fallen diese mehr oder weniger kräftig aus.

Während am Samstagmorgen noch sonnige Auflockerungen drinliegen, nehmen die Wolken später Überhand. In der zweiten Tageshälfte regnet es in weiten Teilen des FM1-Landes – und das immer wieder, wie Eichmann erklärt. «Lokal sind auch kräftige Gewitter möglich.»

Hoffen auf den Montag

Der Sonntag startet regnerisch, insbesondere im Alpsteingebiet und im Toggenburg, wo es grössere Niederschlagsmengen geben kann. Später bleibt es weitgehend trocken. Sonnige Abschnitte könnte es am Bodensee geben. Der Montag ist schliesslich der freundlichste Tag. Immer wieder scheint die Sonne, ehe der 1. August laut Eichmann «ein trüber Tag» wird. «Das Blatt wendet sich, die Sonne scheint kaum und immer wieder regnet es.»