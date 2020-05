«Unfug», schreibt die St.Galler Kantonspolizei zu dieser Meldung: Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Lütisburg mehrere Metallabsperrgitter und eine Verkehrstafel in die Thur geworfen. Die Strömung verunmöglicht deren Bergung.

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben bislang unbekannte Personen bei der neuen Lütisburger Brücke mehrere Metallabsperrgitter und eine Verkehrstafel in die Thur geworfen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, können die Sperrgitter nicht geborgen werden – die Strömung sei zu stark. Noch ist unklar, wie hoch der Sachschaden ist. Wer Hinweise zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bazenheid zu melden. (red.)