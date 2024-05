Unbekannter entreisst in St.Gallen 70-Jähriger die Halskette – Frau verletzt

Die Frau war gegen 14.50 Uhr zusammen mit ihrem 73-jährigen Ehemann an der Unterstrasse in St.Gallen unterwegs. Ein unbekannter Mann sprach die beiden an und erkundigte sich nach dem Weg zum Bahnhof. Das Paar erteilte ihm die Auskunft und ging weiter. Unverhofft griff daraufhin der Unbekannte die Frau von hinten an und riss ihr an der Halskette, wie es im Communiqué heisst.

Als ihr Mann zu Hilfe eilen wollte, schlug ihn der Unbekannte und riss erneut an der Kette. Dabei stürzte die Frau und schlug mit dem Kopf gegen eine Mauer. Dem Angreifer gelang es, der Frau die goldene Halskette zu entreissen. Daraufhin flüchtete er, wie es weiter heisst. Die Polizei fahndet nach dem mutmasslichen Täter, der zwischen 20- und 30-jährig beschrieben wird und sucht Zeugen.

(sda/red)