Ein unbekannter Mann fragte den 17-Jährigen um kurz vor 18 Uhr am Freitagabend an der Lagerstrasse in St.Gallen nach Betäubungsmittel. Als der Jugendliche verneinte, wurde er plötzlich zu Boden gedrückt. Der Unbekannte entriss ihm gemäss Kapo St.Gallen die Bauchtasche und flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei St.Gallen blieb erfolglos. Die Kantonspolizei St.Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen die Ermittlungen aufgenommen.

(red.)