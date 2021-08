Der Mann war am Mittwochabend von Gossau in Richtung Zürich unterwegs. Beim Einfahren auf die Autobahn A1 begann sein Auto zu stottern, weshalb der 64-Jährige auf den Pannenstreifen fuhr. Er verliess das Auto, noch bevor Rauch aus dem Fahrzeug quoll. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, stand sein Wagen kurze Zeit später in Vollbrand.