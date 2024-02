Wir haben alle Wahlpropaganda, die in unseren Briefkästen gelandet ist, gesammelt. Wir haben in hunderte lachende Gesichter geschaut – und vor Verzweiflung fast geweint.

Am 3. März wird in St.Gallen der Kantonsrat und der Regierungsrat gewählt. Die Parteien und Politikerinnen und Politiker buhlen seit über einem Monat um Stimmen.

Wer wissen will, wofür die Parteien oder Poltikerinnen und Politiker stehen, wird enttäuscht. Die Sprüche sind austauschbar, so werben zum Beispiel zwei komplett unterschiedliche Parteien mit «bezahlbaren Krankenkassenprämien», fast alle Parteien wollen «Energiesicherheit». Klar, die Rezepte für diese hohen Wahlversprechen mögen sich unterscheiden, in den Broschüren wird darauf aber nicht eingegangen.