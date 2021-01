Die Situation ist prekär im Greifvogelpark Buchs, in vielerlei Hinsicht. Der Schnee von letzter Woche hat die Gehege so stark beschädigt, dass alle Adler umgesiedelt werden mussten. «Zum Glück befanden sie sich im hinteren Teil und wurden nicht verletzt», sagt der 67-jährige Lucien Nigg, der den Park vor 20 Jahren gegründet hat. «Nun müssen wir so schnell wie möglich wieder aufbauen.» Auf rund 100'000 Franken schätzt er den Schaden, den er auch schon seiner Versicherung gemeldet hat. «Ich hoffe nur, dass diese auch zahlt.» Und zwar so schnell wie möglich.