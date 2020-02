Ein 40-jähriger Autofahrer war am Sonntagabend um 19.40 Uhr gerade von Münchwilen in Richtung Wil unterwegs, als ein hinter ihm fahrender, halb so alter Autolenker, in das Heck seines Fahrzeuges fuhr.

Unfallautos auf beiden Spuren

«Der 40-Jährige wurde mit seinem Auto gegen die Leitplanke geschleudert, das Fahrzeug kam erst auf dem Überholstreifen zum Stillstand», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage von FM1Today. Das Auto des 20-Jährigen landete ebenfalls in der Leitplanke und blieb auf dem Normalstreifen stehen.

Verkehr umgeleitet

Nach der Auffahrkollision musste der gesamte Autobahnabschnitt in Richtung St.Gallen für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden – der Verkehr wurde in Münchwilen umgeleitet. Nach der Bergung der beiden leicht verletzten Lenker gab die Polizei die Fahrbahnen wieder frei. Beide Männer wurden ins Spital gebracht. Die Beifahrerin des 40-Jährigen blieb unverletzt, der 20-Jährige war alleine unterwegs.

Die Unfallursache ist noch unklar. «Bei beiden Fahrern wurden Atemalkoholtests durchgeführt, diese fielen negativ aus», sagt Krüsi.

(lag)