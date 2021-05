An ihr kommt fast keiner vorbei. Weder die Brom-, Him- noch Stachelbeere können mit der Beliebtheit ihrer tiefroten Schwester mithalten: der Erdbeere. Auch wenn die Sammelnussfrucht zu 90 Prozent aus Wasser besteht, ist ihr Geschmack unverkennbar. Im Mai startet in der Schweiz die Erdbeersaison. Im Kanton Thurgau produzieren rund 70 Landwirtschaftsbetriebe die saftigen Früchtchen. Einer von ihnen ist Ralph Wehrle, mit dem wir die perfekte Erdbeere suchen.

95 Tonnen Erdbeeren pro Jahr

Es schüttet wie aus Kübeln, das kann den Wehrle-Erdbeeren aber nur wenig anhaben. Auf einer Hektare im thurgauischen Freidorf sind die Pflanzen durch ein Gewächshaus geschützt. «Das macht uns die Arbeit heute auch etwas leichter», sagt der 28-jährige Ralph Wehrle. Er führt den Hof seit 2020 gemeinsam mit seinem Vater Urs. Das Gewächshaus für die Erdbeeren hat das Vater-Sohn-Gespann vor drei Jahren gebaut. Pro Jahr produzieren die beiden bis zu 95 Tonnen Erdbeeren.

Das Erdbeerjahr 2021 startete für die Wehrles mit Verzögerung. Das schlechte Wetter machte der Ernte einen Strich durch die Rechnung. «Im Vergleich zum letzten Jahr konnten wir erst eine Woche später starten. Es gab bis anhin zu wenig Licht für die Erdbeeren und die Sonne verbessert den Geschmack», sagt der 28-Jährige.

System ohne Nährstoff- und Wasserverlust

Das Gewächshaus schützt die Pflanzen auch im Winter vor Frost. Bei Regenwetter werden die Beeren ausserdem nicht nass, wodurch sie besser vor Krankheiten geschützt werden. «Es gibt hier ein Heizungssystem und durch eine aufblasbare Doppelfolie ist das Gewächshaus bestens isoliert», sagt Wehrle. Die Pflanzen stehen alle auf circa einem Meter Höhe und unter jeder Reihe ist eine Heizungsröhre befestigt. Bewässert werden die Kulturen durch Regenwasser, das in einem Teich hinter dem Gewächshaus gesammelt wird. «Somit haben wir hier ein geschlossenes System ohne Nährstoff- und Wasserverlust.»