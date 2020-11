In der Kirchgasse im thurgauischen Bischofszell steht einigen Monaten ein Tante-Emma-Laden, der auch so heisst. «Emma's Lebensmittel» eröffnete im Frühjahr als erster «Unverpackt»-Laden in der Region.

Seitdem bieten die sieben Gründerinnen auf 50 Quadratmetern unter anderem Teigwaren, Gewürze, Kräuter, Hülsenfrüchte oder Hygieneartikel an. Kundinnen und Kunden müssen ihr Gefäss selber mitbringen oder im Laden einen Stoffbeutel kaufen.

Im hauseigenen Café gibt es Getränke, Kaffee und Kuchen.



Wer kann, darf mehr zahlen

Neu sind bei «Emma's Lebensmittel» in Bischofszell die Einkaufsregeln geändert worden. Die Gründerinnen haben sich auf eine mutige Strategie geeinigt, die ab sofort gilt. Alle zahlen nur so viel, wie sie können.



Ermässigt: Alle sollen in der Lage sein, verpackungsarm und ökologisch einkaufen zu können. Leute mit niedrigem Einkommen oder knappen finanziellen Ressourcen bezahlen diesen Preis. Die Marge für «Emma's Lebensmittel» beträgt circa zehn Prozent.



Regulär: Dieser Preis entspreche ungefähr den verbreiteten Verkaufspreisen im Detailhandel. Die Marge für «Emma's Lebensmittel» betrage circa 30 Prozent. Mit dieser Bezahlstufe könne das Bestehen des Ladens gesichert werden.



Gönner: Leute mit höherem Einkommen dürfen diese Stufe wählen. Hiermit wird die erste, ermässigte Stufe subventioniert. Die Stufe trage dazu bei, den Laden zu betreiben und ein sozialeres Preissystem leben zu können.

Die Kundinnen und Kunden rechnen so ihren Einkauf selber im Laden zusammen, nennen an der Kasse den Betrag und bezahlen. Nachgerechnet wird nicht.