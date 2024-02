«Einen solchen Polizeieinsatz gibt es selten», schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Samstag in einem Post auf Facebook. Ein Hochzeitspaar wollte am Freitag mit einem 97-jährigen Rolls Royce zur Location beim Greuterhof in Islikon fahren – in Müllheim hatte der Oldtimer jedoch eine Panne. «Eine unserer Polizeipatrouillen fuhr zufällig vorbei und übernahm spontan den Transport», sagt Polizeisprecher Daniel Meili. Das Hochzeitspaar sei noch rechtzeitig beim Traulokal angekommen.