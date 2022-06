Das musst du über den Pride Month wissen

Transgender oder transsexuell: Transsexuelle Menschen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, in dem sie bislang gelebt haben und möchten körperlich und sozial im anderen von zwei Geschlechtern leben. Oft besteht der Wunsch, den Körper durch Hormone und Operationen in Einklang mit dem eigenen Empfinden zu bringen.

Wieso gibt es den Pride Month?

Der Pride Month geht auf die sogennanten Stonewall Riots im Jahr 1969 zurück. Damals kam es zu einer Reihe gewalttätiger und ungeplanter Demonstrationen zwischen der homosexuellen Gemeinschaft und der New Yorker Polizei. Diese Geschehnisse markierten einen wichtigen Wendepunkt in der modernen LGBTQIA+-Rechtsbewegung. Es waren die ersten Demonstrationen bei der homo- und transsexuelle Menschen für ihre Rechte demonstrierten.

Eine der Demos artete in der Schwulenbar «Stonewall Inn» in der Christopher Street aus. Sie gilt als Wendepunkt für die LGBTQIA+-Bewegung in den Vereinigsten Staaten. In Gedenken an den Stonewall-Aufstand feierte man den letzten Sonntag im Juni als Gay Pride Day, der aber nach und nach zum «Pride Month» ausgeweitet wurde.

Wozu wird der Pride Month genutzt?

Heute gilt der Pride Month aber vor allem auch als wichtiger Monat, um der LGBTQIA+-Community Aufmerksamkeit zu schenken und das Bewusstsein für Gleichberechtigung zu stärken.

Aufmerksamkeit erregt die Community mit Events und Aktionen. So unterstützen auch die Kantonsschule Kreuzlingen, die Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen und die PH Thurgau die Community indem sie den ganzen Juni lang drei Pride-Flaggen hissen. Auch der Kanton St.Gallen ist während des Junis bunt. So erstrahlen die Social-Media-Auftritte des Kantons im Juni in Regenbogenfarben. Regierungspräsident Fredy Fässler (SP) hat sich sogar in einer Videobotschaft an die Bevölkerung gerichtet.

Aber vor allem Events sollen auf den Pride Month aufmerksam machen. So findet am 4. Juni in Chur die Khur Pride statt. Am 11 Juni findet in Liechtenstein ebenfalls eine Pride statt. Und am 18. Juni steigt dann die grosse Sause in Zürich.

Was bedeuten die verschiedenen Flaggen?

Klick dich durch unsere Bildergalerie und finde es heraus: