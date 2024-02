Hier ist das Raserdelikt mehr als erfüllt: Ein 27-jähriger Autofahrer wurde am Samstagmorgen auf der Amriswilerstrasse in Romanshorn – innerorts – mit 143 Kilometern pro Stunde geblitzt. Der Volvo V70, der in Richtung Zentrum fuhr, wurde um kurz vor 5 Uhr von der mobilen Messanlage erfasst.