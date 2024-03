«Mocmoc», die knallgelbe und kultige Plastik in Romanshorn soll um 20 Meter verschoben und zu einem Brunnen umfunktioniert werden. Dies aber erst, nachdem sie sanft saniert worden ist. Am neuem Standort in einem kleinen Park werde sie besser geschützt sein und «ihre Ruhe» haben, sagt Stadtpräsident Roger Martin dazu. Wie Mocmoc entstanden ist und was es mit den für die Figur vorgesehenen «Wellnessferien» auf sich hat, erfährst du im Beitrag von TVO.



(sch)