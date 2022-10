«Ich habe Angst um meine Kinder»

«Genau hier ist er gelegen», sagt eine Anwohnerin und zeigt auf den kahlen Steinboden. «Er war bereits stark verletzt und hat um Hilfe geschrien. Die Leute um ihn herum haben gesagt, dass der Täter abgehauen sei und die Polizei auf dem Weg ist», fährt die Sirnacherin fort. Die Hilfe kommt zu spät, trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen ist der 18-Jährige noch vor Ort gestorben, wie die Polizei bestätigt. Später am Abend nimmt die Kantonspolizei Thurgau einen 15-jährigen tatverdächtigen Schweizer fest.

Nachbarschaft im Schockzustand

Am Tag danach weist an der Feldstrasse nichts mehr auf den Streit des Vorabends hin. Die Spuren sind beseitigt und die Strassen leer. Die Stimmung im Quartier ist spürbar schockiert. Eine Anwohnerin hat immer noch mit den Szenen von gestern zu kämpfen: «Wir haben mehrmals schreie gehört und haben uns gewundert, was da passiert. Als dann die Rega und mehrere Polizeiautos aufgetaucht sind, wussten wir, dass es schlimm ist.» Ein Tötungsdelikt direkt vor der eigenen Haustür, das will der 53-Jährigen nicht in den Kopf: «Wir leben in einer ländlichen Gegend und schätzen die Ruhe. Wie konnte es nur so weit kommen?»