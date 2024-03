Ein Arbeiter war gegen 11.30 Uhr an der Frauenfelderstrasse mit Arbeiten an einem stehenden Lastwagen beschäftigt, teilt die Kantonspolizei Thurgau am Dienstagnachmittag mit. Beim Herausfahren der Stützen wurde der Arbeiter aus noch unbekannten Gründen durch den Ausleger am Oberkörper getroffen.

Der 48-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen.

(red.)