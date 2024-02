Die Verkehrspolizei der Kapo Thurgau führte am Montag an der Amriswilerstrasse in Romanshorn Geschwindigkeitsmessungen durch. Kurz nach 22.30 Uhr fiel ihnen ein Auto auf, das mit 112 Kilometern pro Stunde in Richtung Zentrum fuhr. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern um 58 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht.

Der Führerausweis des 27-jährigen Deutschen wurde gemäss Kapo eingezogen. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Bischofszell zur Anzeige gebracht.

(red.)