«Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Therapie bei Ihnen nicht funktioniert hat», sagt ein Herr im Kittel zu einem jungen Mann, der in sich zusammengesackt vor dem Arzt im Rollstuhl sitzt. Es ist eine Szene aus dem Film «Schwerelos», die der Regisseur Dominik Rüedi so oder so ähnlich selbst erlebt hat.

Auch der Hauptdarsteller Sandro Stocker wurde mit einem Preis für den besten Schauspieler ausgezeichnet. Dies bei einem Filmfestival in New York. «Das unterstützt meinen Weg als Schauspieler», sagt Stocker, «Der Preis krönt meine Performance und macht mich stolz.»

Sandro Stocker gewann für die Hauprolle eine Auszeichnung in New York.

Abgründe und Höhenflüge

Stocker spielt den jungen Mann Paul, der nach einer negativen Diagnose am Tiefpunkt ankommt und an den Rollstuhl gefesselt ist. Zusammen mit einem anderen jungen Rollstuhlfahrer fasst er neuen Mut und will wieder hoch hinaus – und einen Berg erklimmen. Hilfe bieten zwei amerikanische Gleitschirmpiloten, die sie per Zufall treffen.

«Ich will mit diesem Film auf das Thema Querschnittslähmung aufmerksam machen», sagt Rüedi, «und Betroffenen auch Hoffnung schenken. Sie sollen wieder an etwas glauben können, das vielleicht unmöglich scheint.»

Als Betroffener weiss er genau, wie es ist, frisch im Rollstuhl zu sein. Aber er hat auch gelernt, mit diesem Umstand umzugehen, in die Zukunft zu schauen und mit seiner Leidenschaft für den Film andere zu begeistern.