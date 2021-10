In der Thurgauer Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Littenheid war am frühen Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war ein Zimmer in der Kinder- und Jugendstation. Es wurden keine Personen verletzt.

