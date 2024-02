«Ich dachte mir nur: Bitte, bitte halt an!», schildert Trudi Meier ihren Ausnahmezustand vom Sonntag. Sie wohnt seit 18 Jahren in ihrem Haus in Schwellbrunn und hat den Fasnachtsumzug auf der anderen Strassenseite mitverfolgt. «Gerade dort, wo der Bus zum Stillstand kam. Er hielt ein paar Zentimeter vor mir an. Ich habe mich einfach so fest ich konnte an den Eisenzaun gedrückt», so Meier.

«Wohl ein alter ‹Chlapf›»

Was ein fröhlicher Nachmittag in Schwellbrunn hätte werden sollen, endet am Sonntag mit einem tragischen Unfall am Fasnachtsumzug. Während des Umzugs mit mehreren Gruppen, der sich im Schritttempo in Richtung Dorf bewegte, ereignete sich um etwa 14 Uhr ein Auffahrunfall mit zwei Wägen. Ein umgebauter Bus fuhr auf einen landwirtschaftlichen Motoreinachser mit Anhänger auf. «Wohl ein alter ‹Chlapf›, bei dem nicht alles mehr so funktionierte, wie es sollte», meint Trudi Meier.

Und weiter: «Andere hatten weniger Glück als ich, standen vielleicht noch näher an der Strasse. Das Gefährt kam mir vor wie ein Monster, als es auf uns zukam. Es schien, als räume der Bus alles aus dem Weg, was ihm in die Quere kam. Ich jedenfalls werde nie mehr an diesen Zaun stehen.»

Ihr Beinahe-Unglück am Umzug beschäftigt sie auch danach noch. «Anschliessend ging ich ins Haus, habe nur noch geschlottert. Zu meiner Familie habe ich gesagt: ‹Wir könnten jetzt ganz woanders sein. Oder es könnte uns sogar nicht mehr geben.› Ich musste noch mit etwas Medizin nachhelfen, sonst hätte ich wohl keinen Schlaf gefunden.»