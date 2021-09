Wer auf zwei Rädern unterwegs ist, wird an den meisten Orten vor Parkgebühren verschont. Die neuen bundesrechtlichen Bestimmungen lösen aber an vielen Orten Diskussionen aus, auch im FM1-Land. «Wir haben die Idee von Parkgebühren für Motorräder diskutiert, jedoch entschieden, dieses Thema aktuell nicht weiterzuverfolgen», sagt die St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi dazu.

Zu wenig Abstellplätze in der Altstadt

Aktuell gibt es in der Stadt St.Gallen auch keinen politischen Vorstoss zu diesem Thema. Die Stadt spüre aber eine steigende Anfrage für Zweiradabstellplätze. «Nebst den Velos hat insbesondere die Nachfrage nach Abstellmöglichkeiten für Töffs stark zugenommen, so dass Abstellplätze in der Altstadt sehr stark ausgelastet und teilweise sogar überlastet sind», so Lüthi. Wie sich also die Situation in Zukunft entwickelt, bleibt unklar: «Jede Stadt und Gemeinde wird eigenständig aufgrund ihrer örtlichen Situation entscheiden, ob die vom Bundesrecht geschaffene neue Grundlage ausgenützt werden soll», sagt die St.Galler Stadträtin für Soziales und Sicherheit.