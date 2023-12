Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Oberplattenstrasse kurz nach 18 Uhr am Samstag in Lichtensteig bergwärts. Gemäss eigenen Angaben war er dabei durch das Bedienen des Autoradios und der Betrachtung des Navigationsgeräts abgelenkt. Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen fuhr der Mann in einer Rechtskurve mit seinem Auto geradeaus auf ein Grundstück.

Er durchquerte einen Vorgarten, fuhr über eine Treppe und prallte gegen einen Handlauf. Das Auto durchfuhr anschliessend einen Gartenzaun zum benachbarten Grundstück und prallte dort gegen eine Steinmauer, wo es zum Stillstand kam.

Der 30-Jährige blieb unverletzt.