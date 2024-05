Zwei 18-Jährige schlagen in Frauenfeld mutmasslich auf 63-Jährigen ein

Kurz nach Mitternacht ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass nördlich der Unterführung bei der Rheinstrasse in Frauenfeld ein Mann verletzt am Boden liege. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kapo Thurgau schlugen zwei junge Männer auf einen am Boden liegenden Mann ein. Der 63-Jährige musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten anlässlich der Fahndung zwei Tatverdächtige in der Umgebung festnehmen. Der 18-jährige Italiener und der gleichaltrige Schweizer wurden inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kapo Thurgau sucht Zeugen.

