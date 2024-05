Der Biber ist insofern eine spezielle Art, als dass er die Fähigkeit besitzt, sich seinen Lebensraum nach seinen Bedürfnissen komplett selbst gestalten zu können. Dies hat erwiesenermassen einen sehr grossen ökologischen Nutzen, sagt Michael Vogel, der Jagd- und Fischereiverwaltung Thurgau: «Aber in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft kann diese Fähigkeit als Kehrseite der Medaille auch Konflikte verursachen.»

Erst kürzlich zeigte eine vom Bund in Auftrag gegebene Studie, dass Biber diese Artenvielfalt sogar noch deutlich mehr steigern, als man gedacht hatte. Es stellte sich heraus, dass in Biberrevieren eine bis zu 6-mal grössere Artenvielfalt herrscht als im gleichen Gewässer ohne Bibereinfluss.

Konfliktpunkt Landwirtschaftsschäden

Konflikte entstehen nämlich durch Schäden, welche der Biber verursacht. Es gibt verschiedene Arten von Schäden, einerseits Schäden an der Infrastruktur und andererseits Schäden in der Land- und Forstwirtschaft. Ein süsser Klassiker aus der Thurgauer Landwirtschaft: «Der Biber frisst sehr gerne Zuckerrüben.»

Finanziell bedeutsamer seien aber Schäden an Obstkulturen: «Wenn der Biber einen Obstbaum fällt, dann ist der Ausfall dieses Baums natürlich erheblicher als bei einer einjährigen Ackerkultur.»

Biber können aber nicht nur durchs Fressen Schäden in der Landwirtschaft verursachen. Auch wenn sie beispielsweise landwirtschaftliche Drainagesysteme unter Wasser stellen, wodurch das Wasser nicht abfliessen kann, entstehen Ausfälle aufgrund von Vernässung.

«Anzahlmässig am häufigsten sind sicher klassische Wildtierschäden an Landwirtschaftskulturen oder Wald», so Vogel. Darauf folgen Schäden an Infrastrukturen wie Einstürze von Wegen und Strassen aufgrund der Untergrabung durch den Biber für seinen Bau.

Und weil der Biber eben solche Schäden anrichtet, befindet sich aktuell eine neue Jagdverordnung von Albert Rösti in der Vernehmlassung. Bei Annahme dieser Verordnung könnte der Biber in gewissen Fällen geschossen werden.