Parlament kann über Terror-Strafbestimmungen entscheiden

Blumen zum Gedenken an die Opfer eines Terroranschlags in Deutschland. In der Schweiz will der Bundesrat im Kampf gegen Terrorismus neue Strafbestimmungen erlassen. © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Der Bundesrat will das Strafrecht anpassen, um terroristische Straftaten besser verfolgen zu können. Er hat am Freitag die Botschaft zu einem Gesetzesentwurf verabschiedet. Nach der Vernehmlassung brachte er keine wesentlichen Änderungen an.